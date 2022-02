Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, foi presa na segunda-feira (dia 21) por suspeita de agredir a filha, de 17 anos, e mantê-la em cárcere privado, em Barra Mansa. O fato ocorreu no bairro Vila Coringa, para onde a Polícia Civil se dirigiu após receber a denúncia feita pela vítima e por um familiar dela.

Na residência, a jovem confirmou as agressões e disse que era constantemente humilhada pela mãe. De acordo com os policiais, a menina apresentava diversos hematomas pelo corpo e teria sido obrigada a usar calça comprida em um encontro com a família do pai, já falecido, para esconder os ferimentos. Foi nesta ocasião que decidiu relatar as agressões aos parentes. De acordo com ela, a mãe utilizava fios, panelas e outros objetos nas agressões.

A adolescente foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra Mansa e, posteriormente, seguiu para a 93ª DP para confirmar a denúncia contra a mãe, que também tem outros três filhos, de 14, 9 e 3 anos de idade. Ainda segundo a menina, a mulher também agredia os outros filhos, inclusive batendo a cabeça do mais novo contra a parede e jogando-o no chão.

A suspeita foi levada para a unidade policial, onde negou as agressões. Ela deve responder por cárcere privado qualificado e lesão corporal dolosa. Já as crianças serão entregues ao pai, com exceção à adolescente, que ficará com o tio.

Foto: Divulgação Polícia Civil