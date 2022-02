Aberto em janeiro de 2018, o concurso da Indústrias Nucleares do Brasil-INB foi prorrogado até o dia 8 de fevereiro de 2023, segundo publicação na Seção 3 do Diário Oficial da União (DOU). A prorrogação aconteceu em decorrência da suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data de publicação do decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União por conta da pandemia de coronavírus.



O principal objetivo do concurso era formar cadastro reserva para as funções de nível médio, técnico e superior oferecidas no edital. Até fevereiro deste ano, a INB contratou 156 profissionais de diversas funções. Na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN), em Resende, foram contratados 115 profissionais. Para a Unidade de Concentração de Urânio (URA) em Caetité/BA, até agora foram 20 contratações. A Sede, localizada no Rio de Janeiro, teve 12 admissões e a Unidade em Descomissionamento de Caldas/MG teve 9 novas contratações.



De acordo com o coordenador de Desenvolvimento de Pessoal, Daniel Britz, as convocações ocorrerão durante o prazo de validade do concurso, sempre que surgir necessidade de reposição do efetivo e de acordo com o interesse da administração e disponibilidades orçamentárias da empresa.



No momento, a INB tem cinco contratações em andamento: uma para engenheiro de produção, duas para operadores de processo e dois para inspetores de guarda. Todas serão para unidade situada em Resende.



Entre os cargos oferecidos para formação de cadastro reserva estavam assistente de administração e técnicos em áreas segurança do trabalho, informática, logística, arquivo, química, topografia/agrimensura, entre outros. No nível superior foram concorridos cargos das áreas de direito, administração, comunicação social, assistência social, ciências contábeis, biologia, economia, física, medicina do trabalho, psicologia, química e outras.

Foto: Divulgação