A viação Sul Fluminense deixará de operar as linhas de transporte urbano em Volta Redonda. A decisão foi anunciada na manhã desta quinta-feira (dia 24) pelo prefeito Neto (DEM). A empresa que assumirá os itinerários não foi informada, devendo ser publicada no Diário Oficial do Município até amanhã (dia 25).



“Apesar de a gente reconhecer o esforço da Sul Fluminense, mas não nos atendeu, não atendeu a população”, justificou o chefe do Executivo. Nos últimos meses, a empresa transformou-se em alvo rotineiro de reclamações dos usuários, principalmente pelos atrasos e as condições dos ônibus.



Segundo apurou a Folha do Aço, mesmo com a prefeitura anunciando a intervenção na Sul Fluminense pelo prazo de 90 dias, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes (município e empresa). A medida deve durar 90 dias.



