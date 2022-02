Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na região. Uma mulher, de 26 anos, foi espancada e ameaçada de morte pelo seu ex-namorado, de 18. O fato ocorreu no bairro São Luís, em Volta Redonda, onde o acusado teria mostrado uma arma para a ex e quebrado os vidros do carro dela, um Corsa de cor prata. Além disso, o rapaz ainda teria dito, em alto e bom som, que iria matá-la.

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e obtiveram a informação de testemunhas de que o suspeito estaria em uma rua próximo ao local, no Dom Bosco, esperando a viatura policial ir embora para cumprir ameaça contra a vida da ex ou seus familiares. Ao localizar o carro do suspeito, um Ford fiesta também prata, fizeram contato com a Guarda Municipal de Volta Redonda, que compareceu ao local com um guincho. Neste momento, o suspeito apareceu, entrou no veículo e tentou fugir do local não obedecendo ordem de parada. Ele também tentou segurar a arma de um policial durante a abordagem e pegou um revólver dentro do carro. Neste momento, o agente atirou entre as pernas do suspeito que fugiu, posteriormente, com a porta do veículo aberta.

A guarnição fez contato com demais viaturas policiais e rede hospitalar de cidade, mas até o momento o homem não foi localizado.