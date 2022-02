A diretoria do Volta Redonda FC e o técnico Neto Colucci decidiram, em comum acordo, pelo encerramento do trabalho neste domingo (dia 27). Ainda será definido o nome de quem comandará a equipe na sequência da competição.



Neto Colucci assumiu o comando do profissional do Voltaço em novembro de 2020, dirigindo a equipe em 50 jogos, com 17 vitórias, 17 empates e 16 derrotas.



Antes, ele treinou o sub-20 do Voltaço durante cinco anos, participando de quatro Copas São Paulo de Futebol Júnior, dentre elas, da histórica campanha na Copinha de 2019, quando chegou nas quartas de final da competição.



Em nota oficial, o Esquadrão de Aço agradeceu todo o empenho e dedicação que Neto Colucci teve durante todo o tempo que esteve no clube, desde as categorias de base até o profissional. “Desejamos muita sorte na sequência da sua carreira”, diz o comunicado.

Voltaço é derrotado pelo Nova Iguaçu

O Volta Redonda foi derrotado por 3 a 2 pelo Nova Iguaçu no Raulino de Oliveira. Lelê e Pedrinho marcaram os gols do Voltaço.

O próximo compromisso do Esquadrão de Aço será diante do Resende, quarta-feira (dia 2), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.



O jogo

O Nova Iguaçu saiu na frente no Raulino de Oliveira aos seis minutos, com um gol contra do zagueiro Alemão, após cobrança de escanteio.

Na desvantagem, o Volta Redonda se mandou para a ataque, passou a pressionar o adversário no campo de defesa e quase chegou ao empate com Pedrinho, que aproveitou cruzamento de Lelê e finalizou com muito perigo aos 26 minutos.



O Esquadrão de Aço seguiu pressionando e o gol quase saiu mais uma vez aos 36 minutos. Pedrinho cruzou, Luiz Paulo cabeceou, a bola bateu no travessão duas vezes e, no rebote, Lelê cabeceou por cima do gol.



O travessão impediu o gol do Voltaço por mais duas vezes. A primeira, aos 42 minutos, com Lelê, que tentou encobrir o goleiro e acertou o travessão. A segunda foi na volta do intervalo, aos dois minutos, após cobrança de falta de Pedrinho. Entretanto, foi o Nova Iguaçu que chegou ao segundo gol com Yan.

O Voltaço chegou ao primeiro gol aos 20 minutos, com Lelê, após cruzamento de Hugo Cabral. O empate tricolor chegou aos 30 minutos com Pedrinho, aproveitando o cruzamento de Luiz Paulo.



Com a igualdade, o Voltaço se mandou em busca da virada, porém, foram os visitante que chegaram ao terceiro gol com Samuel, aos 43 minutos.