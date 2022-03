Está na pauta do encontro do Comitê Científico do Rio de Janeiro para a próxima segunda-feira (dia 7) a discussão sobre o fim das medidas de proteção contra a Covid-19 que estão em vigor na cidade. Uma das medidas a ser discutida pelo grupo é a flexibilização do uso de máscaras, que entrou em pauta na discussão do Fórum Nacional de Governadores e pode começar a partir do mês que vem.

Na ocasião, os gestores dos 26 estados da Federação e do Distrito Federal solicitaram uma análise sobre a medida ao comitê científico e voltariam a se reunir em 15 de março para decidir o resultado. A antecipação do encontro para o dia 7 foi solicitada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Agora, a expectativa é que se estabeleça um cronograma de transição das medidas restritivas relacionadas à Covid-19 devido ao avanço da vacinação no país. O Comitê Científico projeta que o Brasil alcance a marca de mais de 80% de pessoas imunizadas com as duas doses até o dia 20 de março.

Em suas redes sociais, o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, divulgou na terça-feira (dia 1º) que a taxa de positividade dos testes para Covid-19 desde o dia 19 é menor que 5%, o considerado pela OMS como ideal. “O número de internados se mantém abaixo de 1% sendo que em sua imensa maioria não tem esquema vacinal completo”, completou o secretário.