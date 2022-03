A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (dia 2), um novo lote do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para pessoas nascidas no mês de março. A quantia pode ser sacada até o dia 31 de maio pelos beneficiários nascidos em março.

Os valores não sacados no período estipulado serão devolvidos para as contas vinculadas do FGTS, devidamente corrigidos pelas mesmas regras do Fundo, sem ônus para o trabalhador. De acordo com a Caixa, o trabalhador que aderir ao saque-aniversário poderá retirar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional.

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS

Todo procedimento pode ser realizado pela internet. Isso porque a Caixa disponibiliza as seguintes opções para o trabalhador: aplicativo FGTS e site da caixa.gov.br.

Essas plataformas também possibilitam que o trabalhador acesse o atual saldo e faça uma simulação para saber qual valor poderá receber em 2022. Além disso, é possível aderir ao saque anual em pontos de atendimento da Caixa, como agências e caixas eletrônicos.

Com informações do Metrópoles / Foto: Marcelo Camargo