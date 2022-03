Um homem, de 42 anos, motorista de um caminhão, ficou ferido após capotar com o veículo em Barra Mansa. O acidente aconteceu na quarta-feira (dia 2), na estrada que liga ao município a Bananal.

A vítima foi socorrida com ferimentos no ombro e no abdômen e levada para a Santa Casa de Misericórdia. O motorista foi liberado e passa bem. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros