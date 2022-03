Um confronto entre suspeitos de tráfico de drogas e policiais militares deixou um homem morto e outro ferido na noite de quarta-feira (dia 2), em Angra dos Reis. O fato ocorreu durante patrulhamento de rotina para coibir guerra entre facções rivais, quando agentes do 33° BPM foram recebidos a tiros na na Comunidade da Caputera. Na ocasião, os PMs se depararam com elementos armados que desobedeceram a voz de abordagem, efetuando disparos de arma de fogo contra eles.

Após o confronto, um suspeito armado foi encontrado caído e prontamente socorrido, junto com outro homem, atingido na perna esquerda. Eles foram levados para o Hospital Geral da Japuíba, onde o primeiro elemento acabou vindo à óbito. De acordo com a Polícia Militar, a vítima fatal foi reconhecida como sendo o chefe do tráfico de drogas da localidade, vulgo “China”. Já o segundo rapaz, de nome não identificado, foi atendido e medicado, sem maior gravidade, tendo alta no começo da madrugada desta quinta-feira (dia 3).

Na ação da PM, foram apreendidos uma pistola Glock 9 mm com numeração suprimida e kit rajada; um carregador tipo goiabada; um carregador normal; um carregador estendido; três munições intactas 9mm; um aparelho celular; e 30 pinos contendo pó branco. O material foi apresentado na delegacia da cidade.

Foto: Divulgação PM