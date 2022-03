Policiais militares prenderam, na tarde de quarta-feira (dia 2), em Três Rios, uma mulher, de 39 anos, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. A prisão ocorreu na casa da suspeita, no bairro Barros Franco, onde os agentes encontraram um revólver calibre 38 com seis munições, uma granada de fabricação caseira, 630 tabletes de maconha, 27 pedras de crack e seis frascos de lança-perfume. O material foi apreendido e apresentado junto com a mulher na delegacia da cidade. De acordo com os PMs, ela seria responsável por armazenar armas e drogas de traficantes da região.

Foto: Divulgação Polícia Militar