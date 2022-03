A Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Monte Cristo, em Barra Mansa, foi alvo de arrombamento e furto. Profissionais que chegaram ao local para trabalhar na manhã desta segunda-feira (dia 7) encontraram o local todo revirado e deram falta de diversos itens, entre eles dois computadores completos, uma televisão, aparelhos de aferição de pressão e medição de glicose, instrumentos de atendimento odontológico, anestésicos e seringas.



Quatro pontos de arrombamento foram verificados na UBSF: o portão dos fundos da unidade, duas janelas das salas de curativos e dos agentes de Saúde e uma janela frontal. Marcas de pé foram vistas nestes pontos, que possivelmente serviram de acesso para o (s) autor (es) do furto.



Provavelmente o crime ocorreu no final de semana, quando a unidade não funcionava. Um registro de ocorrência já foi feito na delegacia da cidade. Peritos da Polícia Civil fizeram uma análise do local e seguirão com as investigações do caso.



A UBSF Aux. de Enfermagem Maria Helena da Silva, do bairro Monte Cristo, foi reinaugurada no final do ano passado, após passar por uma grande reforma geral e ser reequipada.



A população local que precisa se vacinar deve procurar pela unidade de saúde do bairro Nova Esperança.



Caso alguém tenha alguma informação sobre o ocorrido ou perceba movimentações estranhas próximo às unidades de saúde, pode entrar em contato com a Guarda Municipal, através dos telefones (24) 3028-9339 e 3028-9369; ou com a Polícia Militar, pelo 190.

Foto: Felipe Vieira