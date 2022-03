O Volta Redonda foi derrotado pelo Botafogo por 5 a 0 no Nilton Santos. Com o revés desta segunda-feira (dia 7) pela 10ª rodada da Taça Guanabara, o Esquadrão de Aço permanece na última colocação da competição. Agora, as atenções se voltam para a Portuguesa, adversária da última rodada do torneio, no Luso Brasileiro, no próximo sábado (dia 11), 16h.

Para evitar o descenso, o Volta Redonda precisa pontuar diante da Lusa e torcer por um tropeço do Boavista, penúltimo colocado, que encara o Fluminense.

Foto: VRFC