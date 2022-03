Sensibilizados com a situação de vulnerabilidade social vivida por moradores de Petrópolis, em decorrência da recente tragédia na região serrana do Rio, praças e oficiais do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), com sede em Volta Redonda, se uniram para enviar doações às famílias que perderam tudo. O material foi entregue na última semana em um ponto de recolhimento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) na Cidade Imperial.

O gatilho da ação social foi iniciado pelos próprios militares da Unidade, que resolveram se unir para comprar cestas de alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal, roupas de cama, colchões e outros itens. Até mesmo os familiares dos bombeiros foram envolvidos na ação. Alguns filhos de militares doaram brinquedos para serem entregues nos orfanatos de Petrópolis.

O resultado foi a arrecadação de aproximadamente duas toneladas de doações e, com o auxílio de um caminhão de uma empresa de eventos de Volta Redonda, militares de folga se uniram para ajudar na entrega do material. “Ficamos emocionados, mas não surpresos, com a atitude dos nossos bombeiros, pois ajudar está em nosso DNA. Gratidão aos envolvidos”, disse o comandante do 22º GBM, tenente-coronel André Carvalho.

Resgate

Aproximadamente 50 componentes do Grupamento de Volta Redonda e dos destacamentos subordinados foram enviados a Petrópolis para auxiliar nas missões de busca e resgate das vítimas. Durante o período em que estiveram nas operações, os militares ajudaram a resgatar 15 pessoas dos escombros.

A cada equipe enviada, os integrantes da instituição retornavam cada vez mais impactados com a tragédia, de mães que perderam seus filhos, de filhos que perderam suas famílias, de pessoas que perderam tudo e de cidadãos fortes que ajudavam como podiam.