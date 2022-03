Investimentos para o Sul Fluminense. Este foi o principal tema da visita do deputado federal Hugo Leal, junto com o ex-deputado estadual Nelson Gonçalves, ambos do PSD, às cidades da região. Uma delas foi com o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, que recebeu através de emendas, do parlamentar, R$ 6 milhões destinados aos custeios da Saúde. O recurso já chegou e está sendo aplicado pelo município.

“É uma grande honra poder ajudar uma cidade como Volta Redonda, principalmente com recursos para uma área que demanda apoio constante, que é a Saúde Pública”, disse o parlamentar, que foi recebido pelo prefeito Neto, para agradecimento pelas verbas federais.



Na passagem pelo município, o deputado que cumpriu agenda extensa, na última sexta-feira (dia11), quando também se reuniu com diretores do Clube dos Funcionários da CSN, sobre projetos para investimentos em melhorias no local. O Cine 9 de Abril foi inaugurado em 1959 e tombado pelo Inepac (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural), como patrimônio histórico e cultural da cidade. O local abriga cinema e é palco para apresentações culturais.



Ainda em Volta Redonda, Hugo Leal se reuniu com a diretora da Escola Estadual Rio Grande do Norte, Cláudia Paiva que também solicitou recursos para a realização de obras de recuperação da unidade de ensino. Já na Pastoral da Sobriedade, iniciativa da CNBB, a coordenadora nacional da entidade, Denise Ferreira, recebeu o parlamentar para agradecer os recursos destinados para ações de politicas publicas e assistência aos dependentes químicos.



O deputado Hugo Leal e Nelson Gonçalves também se reuniram com o prefeito de Valença, Fernando Graça, e o prefeito de Rio Claro, José Osmar. Na pauta novos recursos para esses municípios e investimentos para ações destinadas em especial à Saúde e Educação.

Foto: Divulgação