A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (dia 14), em conjunto com o Ministério Público Estadual, a Operação Trovão, visando prender as principais lideranças de violenta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na localidade da Baleeira, em Campos dos Goytacazes, bem como o sequestro e bloqueio de bens ocultados pela ORCRIM.

Na ação de hoje, cerca de 70 policiais federais e membros do GAECO/RJ cumprem três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do TJRJ, em bairros de Campos dos Goytacazes e na capital do Rio de Janeiro.

As investigações – potencializadas com a Missão Redentor – tiveram como um dos objetivos principais a identificação dos líderes da organização, bem como descapitalização dos bens auferidos pelos criminosos, além da comprovação de que diversas empresas, imóveis e interpostas pessoas (laranjas) eram utilizados para ocultar patrimônio de cerca de R$ 10 milhões da ORCRIM.

O nome da operação, “TROVÃO”, faz alusão ao codinome da principal liderança da organização criminosa, tido pelos órgãos de inteligência policial como um dos principais traficantes do norte fluminense.

MISSÃO REDENTOR

Estabelecida no Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi criada na Superintendência Regional da PF no Rio, em julho/2021, e conta com um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate às organizações criminosas violentas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.

Divulgação PF