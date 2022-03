A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (dia 17), o ex-vereador de Barra Mansa José Renato de Oliveira, o Renatinho (DEM). De acordo com denúncia do Ministério Público Estadual, o político teria participação no homicídio de Roberto Soares Teles, conhecido como “Didio”. O crime aconteceu no dia 12 de fevereiro do ano passado, na Avenida Ministro Amaral Peixoto, no Jardim Boa Vista. A ordem de prisão temporária foi expedida pela juíza em exercício da 1ª Vara Criminal, Bruna Frank Tonial.

Em novembro do ano passado, endereços ligados ao ex-vereador já havia sido alvos de cumprimentos de mandados de busca e apreensão por policiais da 90ª DP. Segundo as investigações, os disparos teriam sido efetuados por um homem ainda não identificado e que, após o crime, teria corrido até um veículo Honda City, de cor prata ou cinza, com vidros escuros, que se encontrava parado nas imediações. O carro pertenceria a Renatinho e a fuga foi presenciada pelo pai da vítima, que residia no pavimento superior ao imóvel de Didio, que era assessor do então vereador.

Ainda conforme a investigação, o crime teria sido motivado em razão de um suposto envolvimento amoroso da vítima com uma ex-companheira do parlamentar. Em seu interrogatório policial, o investigado negou a prática do crime atribuído a ele.

Também apurou-se que, no mesmo dia do crime, por volta das 21h15min (aproximadamente, 45min após o crime), supostamente um adolescente teria atentado contra frequentadores de um bar no bairro Roselândia. Na empreitada criminosa, o jovem teria se deslocado até o local e na fuga em um veículo Honda City, com características semelhantes ao usado na ação que vitimou Didio.

Exame de confronto balístico entre os projéteis disparados nos dois crimes concluiu que foi utilizada a mesma arma. Na oportunidade, conduzido à 90ª DP, o adolescente permaneceu em silêncio.

O Ministério Público já havia solicitado a prisão temporária do ex-vereador anteriormente, mas o pedido foi negado pela Justiça.

