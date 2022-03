Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e 94ª DP (Piraí) prenderem, na quarta-feira (dia 16), um homem, de 38 anos, acusado de perseguir a ex-companheira.

Segundo os agentes, a motivação é decorrente da não aceitação do término do relacionamento. De acordo com a vítima, o acusado estava indo constantemente ao trabalho e aos arredores da residência dela.

O autor possui anotações criminais por violência doméstica, roubo e receptação.

Imagem ilustrativa