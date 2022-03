Um homem, de 60 anos, levou uma facada no pescoço na madrugada desta quinta-feira (dia 17), em Pinheiral. O crime ocorreu na casa de sua ex-namorada, no Centro, onde também funciona um bar.

De acordo com informações preliminares, o idoso estava bebendo na companhia da ex, quando chegou outro antigo companheiro dela e o golpeou com uma faca no pescoço. O suspeito fugiu em seguida.

A vítima foi levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde passou por uma cirurgia. Ainda não se sabe informações sobre seu estado de saúde.

O crime foi registrado na 101ª DP (Pinheiral).