A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que identificou quatro dos cinco corpos que chegaram ao Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Petrópolis. Há suspeitas de que o quinto corpo seja de uma vítima das chuvas do mês de fevereiro. A identificação ainda não foi possível por causa do avançado estágio de decomposição.

A polícia acrescentou que o exame papiloscópico foi realizado e, caso não seja possível a identificação por meio das impressões papilares, será feita a coleta de material genético para confronto de DNA com familiares de desaparecidos. Até o fim da manhã de hoje (dia 22) havia informação de que o temporal de domingo tinha provocado cinco mortes.

O cadastramento de desaparecidos em consequência da chuva de domingo (dia 20) está sendo realizado por policiais civis da 105ª DP (Petrópolis) que percorrem os 18 abrigos da cidade. Até agora, conforme a secretaria, três pessoas não foram localizadas: Miriam Gonçalves do Valle, Mario Augusto Queiroz Carvalho e Vanila de Jesus da Silva.

Os mortos identificados pela Polícia Técnica são Carmelo de Souza, Nelson Ricardo Ferreira da Costa, Jussara Belarmino Souza e Heloisa Helena Caldeira da Costa.

Com informações da Agência Brasil