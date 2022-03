Policiais militares do 37º Batalhão prenderam, na tarde desta terça-feira (dia 22), dois homens suspeitos de tráfico de drogas, em Resende. O fato ocorreu Rua Frei Caneca, no bairro Itapuca, para onde a equipe do serviço reservado procedeu em busca dos elementos. Ao se aproximarem do imóvel, a equipe ouviu vários disparos de arma de fogo vindo de ruas próximas ao local. Os agentes solicitaram auxílio da guarnição do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) Alegria e fizeram o cerco na residência.



Após perceberem que estavam cercados, os elementos abriram a porta e se renderam. Marcelo Correa Tobias Junior, vulgo Celinho, de 20 anos, e Felipe Matheus Siqueira Prado, o Lobinho, de 22, foram presos e conduzidos para a 89ª DP. Contra Marcelo havia dois mandados de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com a dupla, os policiais encontraram e apreenderam três pistolas 9mm, cinco carregadores de pistola, 65 munições, 12 tabletes pequenos de maconha, um coldre, dois cintos, uma touca ninja, além de cinco celulares, R$ 100 em espécie e uma Hyundai Tucson.

Foto: Divulgação PM