Um homem, de 54 anos, foi preso na terça-feira (dia 22) após tentar se passar por um irmão, um ano mais novo e já falecido, durante uma audiência no fórum de Vassouras. O caso foi descoberto com a ajuda de um funcionário do fórum, que desconfiou no momento em que o suspeito apresentou o documento. Ele ligou para a delegacia da cidade e agentes da Polícia Civil foram até o local, onde confirmaram a suspeita.

De acordo com os policiais, o homem tentou argumentar, mas acabou preso em flagrante por uso de documento falso. Ele foi conduzido para a 95ª DP e, posteriormente, transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.