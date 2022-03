O vereador volta-redondense Raone Ferreira compareceu, na última quarta-feira (dia 23), à cerimônia de filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao PSB (Partido Socialista Brasileiro). O evento foi realizado na Fundação João Mangabeira, no Distrito Federal, em Brasília. Alckmin deverá ser confirmado como candidato a vice na chapa liderada pelo presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, que acontece oficialmente em abril.

Para Raone, o ex-governador chega para construir um projeto de união pelo Brasil. O vereador ainda destaca a importância de tratarmos a Política como caminho para corrigir os grandes problemas que afetam o país.

“Passamos pelo pior momento da história recente do nosso país. Altos índices de desemprego, inflação de dois dígitos e PIB mais baixo. Precisamos de um projeto nacional que seja liderado pela experiência de quem já governou e sabe como corrigir os rumos do país”, declarou Raone Ferreira.

Durante a viagem a Brasília, o parlamentar ainda se reuniu com o deputado federal e presidente estadual do PSB-RJ, Alessandro Molon. Entre as pautas destacou que emendas parlamentares serão direcionadas para Volta Redonda e para a região Sul Fluminense.

No encontro, Molon manifestou grande preocupação com o tema da audiência pública presidida pelo vereador Raone Ferreira nesta sexta (dia 25), que discutirá a instalação de uma usina de lixo em Volta Redonda. A medida pode impactar ainda mais o meio ambiente da cidade e desempregar mais de 80 famílias de coletores de resíduos.

Foto: Divulgação