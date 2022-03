A 107ª DP (Paraíba do Sul) indiciou um empresário, de 39 anos, apontado como o responsável por articular o maior roubo praticado no município de Paraíba do Sul, no Centro-Sul Fluminense. O crime aconteceu em março de 2021, quando criminosos armados e encapuzados mantiveram a vítima refém dentro de casa. Na ocasião, foram subtraídas duas malas contendo uma quantia milionária de dinheiro.

Na primeira fase das investigações, os policiais civis da 107ª DP descobriram que o roubo teria sido praticado por um grupo criminoso do estado de Minas Gerais. Em operação deflagrada em junho do ano passado, oito indivíduos foram presos. Também houve apreensão de bens comprados com o dinheiro subtraído, como carros importados e motos aquáticas. Cerca de R$ 600 mil em espécie foram recuperados.

Após a ação, as investigações prosseguiram para identificar a pessoa que teria articulado a ida dos criminosos à Paraíba do Sul. Os agentes reuniram indícios que apontam para um empresário natural daquela cidade e que frequentava o mesmo meio social da vítima. Diligências estão em andamento para localizar e prender o homem.