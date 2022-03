O Grupo Aceplan inaugura, nesta quarta-feira (dia 30), a primeira usina fotovoltaica de microgeração de energia da AC Energy, a mais nova empresa do Grupo Aceplan. A primeira usina, localizada no município de Valença, marca o início da atuação do grupo no ramo da energia sustentável.

Em setembro de 2021, o grupo anunciou investimento em torno de R$ 1 milhão para construção das três primeiras usinas fotovoltaicas de microgeração de energia distribuída da AC Energy. A captação da energia na usina ocorre por meio do efeito fotovoltaico através de painéis que captam a luz do sol e produzem correntes elétricas. A energia solar fotovoltaica é uma alternativa limpa que representa sustentabilidade e economia.

Há mais de 36 anos contribuindo para que a população conquiste a moradia própria, o grupo Aceplan investe ainda mais na região Sul Fluminense e expandiu suas áreas de atuação para o ramo alimentício, o agronegócio e, recentemente, para a energia sustentável, com a rede AC Energy. Além disso, o grupo investiu para novos municípios no estado do Rio de Janeiro: Valença, Resende, Barra Mansa, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Niterói, Araruama e no estado de Minas Gerais, em Andrelândia.