O ex-vereador de Volta Redonda Carlinhos Santana esteve na segunda-feira (dia 28) na sede do MDB no centro do Rio, a convite do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, para se filiar e deixar o nome a disposição para ser pré-candidato a deputado federal pela agremiação.

Carlinhos foi recebido pelo ex-deputado federal Leonardo Picciani, que é presidente estadual da legenda e também é pré-candidato a deputado. Carlinhos Santana falou do sonho de se filiar ao MDB e do desejo de contribuir com o Estado do Rio e em especial com a região Sul Fluminense. “Eu não poderia estar mais feliz no dia de hoje, por me filiar a um partido do tamanho e da importância do MDB, tendo a minha ficha assinada pelo Leonardo Picciani. É uma honra estar aqui no meio de um partido que tem Ulysses Guimarães, um político que lutou pela redemocratização, que esteve a frente das Diretas Já. Pra mim o MDB é isso, é democracia, reconstrução, renovação, e é nessa ideologia do partido que me alinho para se for da vontade do partido, contribuir para o Estado do Rio, em especial para região sul fluminense, buscando fomentar políticas públicas de geração de emprego e renda”, finalizou Santana.

O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, disse que está feliz com a filiação do ex-vereador que para ele é um nome de destaque na região sul fluminense e que vai agregar muito ao partido.

Leonardo Picciani enfatizou o objetivo do partido em construir uma bancada forte no Estado e da surpresa de ter Santana na sigla. “Quando o Washington me ligou dizendo que traria um amigo para se filiar e gostaria que o partido analisasse o nome para eleição deste ano eu não imaginava que se tratava do Carlinhos, que conheço de atuação política, até pela sua postura oposicionista ao governo do ex-prefeito de Volta Redonda. Carlinhos é um político que tem história de lutas, pelo trabalhador, pela população de sua cidade e eu não poderia imaginar que ele ainda estava “solto”, sem um partido, então foi uma grata surpresa e tenho certeza que ele vai contribuir muito com o partido e com o Estado do Rio”, disse Leonardo Picciani.

Leonardo Picciani disse que o nome de Santana certamente será colocado para análise do partido e espera poder contar o com ex-vereador ao seu lado em Brasília.