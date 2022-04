Após período turbulento, devido ao impacto pelo aumento da Covid-19 no início do ano, a Saúde de Piraí restabeleceu, na manhã desta segunda-feira (dia 4), as cirurgias de catarata no município.



De acordo com a prefeitura, o paciente operado, inicialmente, conversa com o anestesista, que procura saber do histórico cirúrgico, para conhecer melhor usuário e deixá-lo em mais segurança.



“A conversa inicial deixa o paciente mais confortável, pois toda cirurgia gera uma certa ansiedade e o paciente, sabendo do procedimento que será realizado na sala de cirurgia, fica bem mais tranquilo”, explicou o anestesista Diego Hayashi.

A equipe médica é composta ainda por um oftalmologista, um instrumentador cirúrgico e uma técnica de enfermagem, que faz a circulação da sala.

Com a retomada das cirurgias, é resgatada a esperança por centenas de pessoas, maioria de idosos, de uma recuperação total da visão. Piraí é referência para oito municípios em cirurgia de catarata e os pacientes ainda recebem gratuitamente óculos escuros e os colírios que são usados como tratamento pós-cirúrgico.

Foto: Divulgação