Referência no atendimento de média e alta complexidade no Médio Paraíba, o Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann (HERZA), em Volta Redonda, completa quatro anos de funcionamento com 25 mil atendimentos à população. Criada com objetivo de reduzir a necessidade de os pacientes daquela região percorrerem vários quilômetros para conseguir uma internação, o HERZA se tornou também importante unidade de atendimento a pacientes com Covid-19.

“Esse hospital é fruto do esforço de muitas pessoas e sempre foi um grande desejo da população da Região do Médio Paraíba. Desde a inauguração, a população dessa área já não precisa mais se deslocar para a capital em busca de atendimento. Isso permite que possamos atender os pacientes com mais rapidez e qualidade”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Com 237 leitos para internação, sendo 109 de UTI adulto e 30 de UTI pediátrica, o Hospital Zilda Arns atendeu nos dois anos da pandemia — de março de 2020 a março de 2022 — mais de 5.500 pacientes com Covid-19. O número representa uma média de 230 internações por mês ou 7 pacientes internados por dia na unidade.

“O Zilda foi fundamental para que pudéssemos dar vazão à alta demanda por leito de UTI durante as ondas da Covid-19. Em alguns momentos, ele ficou 100% dedicado ao atendimento desses pacientes. Hoje, com a queda nos índices epidemiológicos, já estamos atendendo mais clínica médica do que Covid”, afirmou Marcus Vinícius de Oliveira Russoni, diretor geral da unidade.

O escritor Rafael de Almeida, de 45 anos, passou 54 dias internado na unidade e, após receber alta, decidiu contar a sua história em um livro.

“Escrevi o livro para contar a minha história, o meu milagre. Sou muito grato ao Hospital Zilda Arns pelo atendimento que recebi. Não esperava um tratamento tão bom, ainda mais por se tratar de uma unidade pública. Temos um preconceito de que as coisas só funcionam no particular, e eu estou aqui para garantir e provar que isso não é verdade. O carinho que recebi dos profissionais vai muito além do que a profissão manda”, destacou ele.

Construído em uma área de 54 mil metros quadrados, o HRZA é o maior hospital do interior do estado fluminense e atende uma população de cerca de 1,2 milhão de pessoas de 12 municípios. A unidade é referência no tratamento de pacientes nas áreas da Unidade de Terapia Intensiva adulto e pediátrico e não possui atendimento de emergência. O acesso aos leitos acontece exclusivamente por meio da Central Estadual de Regulação (CER).