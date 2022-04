Alunos do terceiro ano de Publicidade e Propaganda do UniFOA participaram do lançamento, nesta terça-feira (dia 5), da nova identidade visual da Biblioteca Municipal, desenvolvida por eles através das disciplinas de Criação Publicitária e Produção Gráfica.

A criação expressa a ideia da chegada dos trabalhadores a Volta Redonda, de todos os cantos e, ainda hoje, aos que contribuem para o crescimento do município. Estes eram chamados de Arigó e neste caso, representados pela ave que alça voo em busca de paragens seguras para fazer seu ninho. E era por meio desta expressão que os milhares de trabalhadores eram reconhecidos. A representatividade do Arigó se deu através do desenho estilizado e lúdico de um pássaro migratório, que sai de um lado para outro em busca de sobrevivência. A inspiração para o Arigó surgiu da Zezé, uma artesã que, conhecendo a história de tantos destes trabalhadores, pensou que deveria haver uma homenagem à altura.

A ideia chegou ao vereador Jorginho Fuede, que a levou até o secretário de Cultura, Anderson de Souza. Fuede então instituiu na cidade a Lei do Arigó (Nº 5.869), que estabelece a data como sendo o dia da homenagem ao trabalhador.

O aluno André Monsôres explica que a inspiração surgiu em 2021, no segundo ano do curso de Publicidade e Propaganda, com os professores Leonardo Canavez e Rhânica Coutinho. Apenas neste ano ela saiu do papel e, junto com os colegas de curso Victor Gabriel, Lorena Jim e Thiago Abud, virou marca. Segundo ele, depois de definida, a arte levou pouco mais de um mês para ficar pronta e estampar a fachada da Biblioteca Municipal. “É muito gratificante ver o projeto pronto, impresso na fachada, foi um trabalho feito em conjunto, com muita discussão e rascunhos. Ver o resultado aqui é uma satisfação pra todos nós”.

O final do evento reservou uma surpresa: um mascote, em grandes dimensões, produzido pelo artista Hugo. Todos os presentes foram convidados a deixar sua assinatura na arte que, segundo Anderson de Souza, é o Arigó 01. Outros 15 serão produzidos e ficarão espalhados por praças de diversos bairros, com uma pequena placa explicando a história do pássaro e sua importância para a cultura do município. Cada um será realizado por um artista, que pode pintar, desenhar, escrever, de acordo com sua personalidade e identidade visual.

O evento aconteceu junto à Feira do Arigó, onde diversas artesãs produziram itens com o tema. Estiveram presentes, além de alunos e professores do UniFOA, representantes de vários segmentos artísticos, artesãos e os vereadores Renan Cury, Paulinho AP e Jorge Fuede, autor da Lei.