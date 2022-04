A Série C do Campeonato Brasileiro terá início neste sábado (dia 9) e a diretoria do Volta Redonda está preparando uma promoção de ingressos para os três jogos que a equipe fará no Raulino de Oliveira durante o mês de Abril.

O primeiro confronto será diante do Figueirense-SC, às 19h, e todo o torcedor do Esquadrão de Aço que for ao estádio pagará apenas R$ 10, preço da meia-entrada. A venda das entradas teve início nesta quarta-feira, dia 6.

Para as próximas duas partidas, diante do Altos-PI, no dia 24, às 11h, e contra o Atlético-CE, no dia 30, às 15h, o torcedor que apresentar o ingresso de qualquer um dos jogos realizados no mês, também pagará meia-entrada.

“Em um campeonato de pontos corridos, as partidas em casa são fundamentais na briga pela classificação. Neste mês de Abril, faremos quatro jogos, sendo três no Raulino. Então, precisamos muito do apoio do nosso torcedor para que possamos iniciar bem a competição, conquistando vitórias importantes. Por isso, pensamos nesta promoção para que os torcedores possam ir ao estádio e jogar junto com o time os 90 minutos”, destacou o presidente do Voltaço, Flávio Horta.

Confira os pontos de venda dos ingressos:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira – apenas no sábado, dia 9, a partir das 16h.

Gratuidades

As gratuidades para Volta Redonda e Figueirense-SC serão distribuídas no sábado, dia 9, a partir das 16h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.