Um homem, de 45 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio neste domingo, dia 10, em Volta Redonda. De acordo com o registro de ocorrência, a vítima, que possui passagens no estado de São Paulo, mora atualmente no bairro Siderlândia. Porém, ao visitar o bairro Três Poços, em seu último endereço, teria sido confundido com integrante do Comando Vermelho.

Segundo contou aos agentes, o homem foi levado pelos criminosos para os fundos do condomínio, conhecido como “predinhos”, para ser morto, porém colocou a mão na frente do rosto no momento dos disparos. Ele foi atingido com quatro tiros na mão direita, dois na esquerda e outros dois no braço.

Após a pistola falhar, a vítima pulou no Rio Paraíba e nadou até na entrada de Pinheiral, onde se escondeu em um bar. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.