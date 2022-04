O advogado e ex-professor do curso de direito do UniFoa Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues foi nomeado para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal Pleno do Judiciário fluminense havia votado, na segunda-feira (dia 11), as cinco listas tríplices com candidatos para duas vagas do Ministério Público e três vagas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) para cargos de desembargador pelo quinto constitucional. Após obter 100 votos, em terceiro escrutínio, Vitor Marcelo foi um dos nomes escolhidos pelo governador Cláudio Castro.

Formado em Direito pela UFF em 1995, Vitor Marcelo iniciou carreira no escritório do professor Ayrton Paiva, especializado em Direito Internacional. Em 1996, se tornou professor na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e na Universidade Salgado de Oliveira. No ano seguinte, passou a lecionar na Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB-RJ. Na OAB-RJ foi conselheiro, coordenador da ESA, presidente do Fundo de Pensão dos Advogados e Fundador da Cooperativa de Crédito dos Advogados, membro das bancas examinadoras para Tabelião, Ministério Público, Delegado de Polícia e do Exame de Ordem.

Foi também membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Academia Maçônica de Niterói. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Escola Superior de Advocacia, título também concedido aos ministros do STF Luiz Fux e Dias Toffoli. Integrou ainda o Conselho Editorial da revista Magister, da Editora Impetus e da revista da OAB-RJ. Em 2000 passou a integrar a equipe responsável pela criação e estruturação do Curso de Direito do UniFoa, onde lecionou até 2009.