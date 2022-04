Após matar a colega com quem dividia a casa, a suspeita, de 34 anos que é agente de turismo, saiu para pedalar, é o que apontam as investigações da Polícia Civil. O caso aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado, no bairro Caborê, em Paraty.

Agentes da 167ª DP (Paraty) concluíram que a mulher deixou a designer de moda Thalissa Nunes Dourado, de 27, com um saco plástico na cabeça e as mãos amarradas, dentro da casa que dividiam. As duas moravam juntas há cerca de quatro meses.

Ela foi indiciada por homicídio qualificado no inquérito que apura o crime. Os vídeos das câmeras de segurança mostram a suspeita saindo da residência com equipamentos de ciclismo, como capacete, óculos e luvas. Segundo a polícia, nas gravações, é possível observar que Thalissa chega ao imóvel às 0h34, com dois amigos – que permanecem no local até 1h15. Às 2h20, ela sai sozinha e retorna às 3h12. Ninguém mais entra na residência.

Os vídeos também também registraram o momento em que a agente de turismo deixa o imóvel, às 6h15, e volta apenas às 9h37. Segundo o Instituto Médico-Legal (IML), a estimativa é que a vítima tenha morrido entre 4h e 6h. Às 12h uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou à casa para recolher o cadáver.

Foto: Reprodução