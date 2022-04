A Polícia Militar apreendeu 150 embalagens com maconha, cerca de dois mil pinos para acondicionar cocaína e duas balanças de precisão, na quarta (dia 20), em área de mata, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

A apreensão ocorreu um dia depois do assassinato de Emilton Gomes de Souza, o Playboy, de 49 anos. Segundo os agentes, a droga teria sido escondida no local por ordem do chefe do tráfico por ele temer que a Polícia Militar aumentasse a presença no bairro depois do homicídio.

O corpo de Emilton Playboy foi sepultado na tarde de quarta no Portal da Saudade, em Volta Redonda.

Foto: PM