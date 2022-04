“O desafio é grande e vamos encará-lo com muita responsabilidade e seriedade. Tenho um compromisso com Volta Redonda como vereador e passarei a ter um grande com todo o Estado do Rio de Janeiro”. A afirmação foi do presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, o vereador Sidney Dinho, durante reunião do Diretório Estadual do Partido Patriota, realizada na quarta-feira (dia 20), no Rio. Durante o evento foram apresentados todos os pré-candidatos a deputado federal e estadual.



Em sua fala de apresentação dos objetivos e dos nomes dos pré-candidatos, a presidente estadual do Patriota, Eliane Cunha, enfatizou sobre sua admiração ao trabalho de Dinho e declarou seu potencial de forma confiante. “Em 2019, quando assumimos o Patriota aqui no Rio, Dinho estava licenciado, em casa e sem andar direito por conta de cirurgias. Naquele primeiro contato vi um homem aguerrido e com uma vontade enorme de voltar a fazer o que ama: ajudar as pessoas e a sua cidade. Dinho hoje é nosso 1º suplente do deputado estadual Val e, por onde tenho passado, nos quatro cantos deste Estado, percebo que ele tem uma grande chance de ser eleito para uma das vagas na Câmara dos Deputados. Com experiência dos três mandatos de vereador e dois como Presidente da Câmara, não tenho dúvidas que, se a população da Região Sul Fluminense acreditar e depositar seu voto de confiança no hoje pré-candidato a deputado federal Sidney Dinho, ele será eleito. Volta Redonda perderá um grande vereador, mas o Estado do Rio de Janeiro ganhará um dos seu melhores deputados federais”, enfatizou.

Eliane Cunha ainda foi além e disse ser uma admiradora do vereador pela coragem com que enfrenta os desafios e pela postura que adota no exercício do seu mandato de vereador.

Já Dinho, questionado sobre a fala da presidente, disse: “Agradeço às palavras e fico feliz que o Diretório Estadual esteja acompanhando nosso trabalho. Precisamos fazer com que os recursos federais cheguem aos nossos municípios e, para isso, a atuação de um parlamentar na Câmara dos Deputados será essencial. Que venham as convenções, estarei preparado e com muita vontade de trabalhai. Sou filho de Volta Redonda e creio que posso ajudar muito nosso Estado e Região”, ressaltou Dinho.



A reunião seguiu com uma apresentação de um profissional de Marketing e com as falas do deputado federal Fred Costa e do deputado estadual Val do Ceasa.

Foto: Divulgação