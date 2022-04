Estão suspensas as atividades presenciais no Fórum Trabalhista de Volta Redonda a partir desta segunda-feira (dia 25) até o próximo dia 3 de maio. Nesse período, o trabalho de magistrados e servidores da 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho do município será prestado de forma remota e ficam suspensos os prazos dos processos físicos.

O motivo é a necessidade de interrupção do fornecimento de água do prédio onde funciona o Fórum, em razão da realização de serviços emergenciais de recuperação de reboco e de impermeabilização da cisterna e de duas caixas d’ água.

“O diretor da Secretaria de Manutenção e Infraestrutura Predial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) esclarece que os serviços não podem ser realizados durante o final de semana, ante a ausência de vigilantes no Fórum”, diz o ofício da direção.

A medida foi determinada no Ato nº 38/2022, da Presidência do TRT/RJ, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) do dia 20 de abril.