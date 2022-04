O governador Cláudio Castro (PL) cumpre agendas em diferentes municípios fluminenses nesta quarta-feira (dia 27). Em Paty do Alferes, ele anuncia a destinação de R$ 20 milhões para construção do Hospital Municipal, que terá 58 leitos, e inaugura uma unidade do Detran e de uma Casa do Trabalhador. Em Piraí, anuncia apoio financeiro de R$ 5 milhões para compra de equipamentos e mobiliário para o Hospital Flávio Leal Castro.

Castro ainda entrega cheques simbólicos dos repasses de recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento aos municípios de Piraí e Paracambi. Além disso, assina Termos de Cooperação Técnica para obras de reforma, ampliação e readequação de diversos equipamentos públicos.

Foto: Reprodução