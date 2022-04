Duas mulheres, de 53 e 38 anos, foram abordadas e flagradas por policiais de folga no momento em que buscavam drogas no bairro Padre Josimo e transportavam para o Jardim Amália 2, em Volta Redonda, nesta terça-feira (dia 26). A dupla estava em um carro, do tipo Prisma, e levaria o material entorpecente para fracionar e obter uma quantidade maior para a realização de tráfico.

Os agentes fizeram contato com o comandante, que deliberou a equipe para o local. As duas suspeitas foram detidas. Com elas, foram apreendidos, além do veículo, um tablete de 1kg de cocaína, uma balança de precisão, oito potes de Pó Royal, diversas etiquetas de valores, dois aparelhos celulares, dois rolos de papel filme, dois grampeadores, uma tesoura e embalagens com sacos plásticos.

O fato foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação PM