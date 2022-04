A Polícia Militar prendeu, na tarde de segunda-feira (dia 26), uma mulher de 53 anos, identificada como Elaine de Souza da Cunha, e Fernanda de Souza e Almeida, de 38 anos, flagradas com drogas dentro de um Chevrolet Prisma, no bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda.

Os agentes receberam denúncia informando que tinham ido buscar entorpecentes no Padre Josimo e conseguiram chegar até as mulheres. No veículo, os policiais encontraram um tablete de 1kg de cocaína, balança digital, oito potes de fermento em pó, etiquetas com valores pelos quais a droga seria vendida, dois rolos de papel filme, dois grampeadores, uma tesoura e sacolés vazios.

Elas foram encaminhadas para a delegacia de Volta Redonda para o registro da ocorrência

