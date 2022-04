O deputado estadual Gustavo Tutuca esteve, nesta quinta-feira (dia 28), cumprindo agenda em Barra do Piraí. O parlamentar foi ao município ouvir as lideranças locais e apresentar uma prestação de contas de ações realizadas em prol da cidade.

Pela manhã, o parlamentar se encontrou com o prefeito Mário Esteves. Durante a reunião, eles conversaram sobre as necessidades do município e a chegada de novos investimentos, como os R$ 30 milhões do Hospital de Vargem Alegre. O encontro aconteceu na sede da prefeitura do município.

A tarde, Tutuca esteve na Associação Comercial de Barra do Piraí (ACEBP), onde participou de um encontro com os comerciantes e empresários locais para discutir os projetos em andamento no município.

Encerrando o dia, Tutuca esteve com o seu pai, o prefeito de Piraí Tutuca, seu irmão, Arthur Tutuca, e dezenas de lideranças locais, prestando contas do mandato e ouvindo as solicitações dos bairros e da população.

“Estou muito feliz de estar em Barra do Piraí e encontrar com tanta gente boa. Tenho uma relação muito próxima com a cidade, desde criança, e muito trabalho prestado à população. Vir ao município prestar contas e ser recebido por lideranças de trabalho comprovado é muito importante para o andamento do meu mandato”, finalizou Tutuca.