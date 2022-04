Uma manifestação de nível nacional em apoio ao presidente Jair Bolsonaro está marcada para o próximo domingo, 1° de maio, Dia do Trabalho. Em Volta Redonda, o evento vai acontecer na Praça Brasil, a partir das 9 horas. Dentre as pautas do ato, está a defesa da liberdade, o cumprimento da Constituição e o apoio a Bolsonaro (PL) e o deputado federal Daniel Silveira (PTB).

Segundo o líder do Movimento Vem Direita de Volta Redonda, Hermiton Moura, a manifestação vai contar com o apoio de agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal. “Será uma festa cívica e patriótica. Participe de verde e amarelo, leve sua bandeira, apito ou corneta. Vá com a família. Em nossas manifestações, desde 2015, nunca houve interferências”, ressaltou.

Ainda de acordo com Hermiton, haverá uma caminhada saindo da Praça Brasil, contornando a Feira Livre e retornado ao local de partida. “Teremos o apoio durante todo evento de um trio elétrico e o caminhão de telão de LED”.

Outras manifestações, com as mesmas pautas, estão marcadas para diversas cidades brasileiras nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, entre outros.

Foto: Divulgação