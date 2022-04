No próximo domingo, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador. Para marcar a data, a prefeitura de Barra do Piraí promove neste final de semana a Festa do Trabalhador 2022. A retomada de grandes eventos na cidade será com diversos shows na Praça Nilo Peçanha, no Centro.

Na sexta-feira (dia 29), a atração será o cantor gospel Anderson Freire. A programação prossegue no sábado, com Wellinton DJ, Banda Êxtase, Pique Novo e Os Travessos.

Encerrando a festividade, no domingo, Wellinton DJ, Juninho Kakurê, Of Samba e a banda Ah! Mr. Dan. “Esse período de retomada das atividades festivas é muito importante para o funcionamento do setor turístico da cidade”, aponta o secretário municipal de Turismo, Cultura e Eventos de Barra do Piraí, Rafael Couto.

O prefeito Mário Esteves também destacou a retomada de eventos no município. “Eu fico muito feliz em saber que a população estará reunida na praça para assistir shows depois de tanto tempo sem eventos como esse. Teremos várias atrações para o público prestigiar, e as expectativas são as melhores para esse final de semana”, disse.

Foto: Juan Barbosa