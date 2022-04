Com gols de Marcos Júnior, Igor Bolt, Rafhael Lucas e MV, o Volta Redonda goleou o Atlético-CE por 4 a 0 e assumiu a liderança provisória da Série C do Campeonato Brasileiro.

O próximo desafio do Esquadrão de Aço será diante do Friburguense pela primeira rodada da Série A2 do Campeonato Carioca, em partida marcada para quarta-feira (dia 4), às 15h, no estádio Eduardo Guinle.

Já pela Série C, o Esquadrão de Aço volta a campo no domingo, dia 8, às 17h, para enfrentar o ABC no Frasqueirão.

O jogo

O primeiro tempo foi de ataque contra a defesa, com o Esquadrão de Aço encurralando o adversário no seu campo. Pressão que não demorou a dar resultado.

Aos 18 minutos, após boa triangulação no ataque, Wellington Silva cruzou para Pedrinho, que cabeceou para grande defesa de Carlão, mas, no rebote, Marcos Júnior mandou para o fundo das redes, abrindo o placar no Raulino de Oliveira.

O Voltaço seguiu absoluto na partida e ampliou a vantagem aos 33 minutos. Igor Bolt deu um chapéu no adversário, foi carregando e bateu da entrada da área para marcar o segundo.

Na volta do intervalo, o Atlético-CE ensaiou uma pressão para buscar o seu primeiro gol no jogo, porém não conseguia assustar o goleiro Dida. Já o Voltaço seguia criando as melhores chances e chegou ao terceiro aos 36 minutos. Danrley foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Rafhael Lucas foi para a cobrança e ampliou a vantagem tricolor.

O quarto gol do Volta Redonda saiu aos 43 minutos. Mauro Gabriel deu lindo passe para MV bater cruzado e fechar a goleada tricolor.

Foto: André Moreira/VRFC