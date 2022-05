O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar, nesta segunda-feira (dia 2), a primeira parcela do 13º aos aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. De acordo com o cronograma, os primeiros a receber são os beneficiários com final 1 e 6 no cartão, além dos beneficiários do mês de abril.

Aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo e possuem final 6 do cartão do benefício também recebem nesta segunda. A segunda parcela está prevista para ser liberada para estes grupos no dia 1º de junho.

Este é o terceiro ano seguido em que os segurados do INSS receberão o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e dezembro. O decreto com a antecipação do benefício foi assinado em março.

Aposentados e pensionistas podem consultar o extrato com os valores e as datas de pagamento através do aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou pelo telefone 135.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o pagamento do 13º vai injetar R$ 56,7 bilhões na economia.

Foto: Divulgação