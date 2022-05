A Secretaria de Obras Públicas de Barra do Piraí está fazendo um trabalho intensivo para reduzir os danos causados pela enchente do rio Piraí nas proximidades da Beira Rio, a Avenida Ramiro Jayme da Fonseca, no Centro. A ação começou na manhã desta terça (dia 3).

O alto volume e a força das águas na enchente fizeram com que a avenida apresentasse uma grande rachadura, com isso, o tráfego de veículos no local foi bloqueado.

O secretário de Obras Públicas do município, Wlader Dantas, falou sobre os processos que serão feitos para que o trânsito seja liberado o mais breve possível na Beira Rio. “Depois que a força das águas do Rio Piraí afetou a estrutura do muro de contenção, causando um deslocamento de terra na Rua Ramiro Jaime da Fonseca, a Secretaria de Obras notificou a Light para realocação de dois postes e já começou a elaboração do projeto de dois muros, um próximo a cabeceira da ponte e outro na Praça de Skate. O projeto ainda contará com a manutenção da pavimentação afetada. Até o final das obras a rua permanecerá fechada para o trânsito de veículos”, afirma Wlader.

Desde às 8 horas dessa terça, a região está sem luz para que a concessionária Light possa fazer a manutenção de um poste de energia no local. Com isso, foram suspensos os atendimentos no Sine, no Procon, na Controladoria, no almoxarifado municipal e todo o Prédio da prefeitura.

Além disso, o secretário tranquilizou os moradores do local. “Não há risco aos moradores e nem ao comércio, pois não houve abalo nas estruturas dos imóveis. O risco de uma parte da rua ceder pode ser considerado, caso haja a interferência de novas intempéries”, explica o chefe da pasta.

Segundo o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, o governo está totalmente comprometido para minimizar os impactos causados pelas águas do rio Piraí. “Estamos dando todo o nosso empenho para auxiliar as famílias e, dentro do possível, retomar a normalidade dentro da nossa cidade. Temos um longo caminho para percorrer, mas passaremos por isso juntos”, assinala Mário.

Foto: Divulgação