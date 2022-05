Um homem, de 30 anos, foi preso com duas armas na tarde de terça-feira (dia 3), em Barra Mansa. O fato ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia, dando conta de que o suspeito, identificado como Gleidson de Jesus Silva, possuía ilegalmente armas de fogo em sua residência.

Com a informação, os agentes da PM foram até a casa dele, na Rua Bernardo Manoel da Silva, no bairro Nova Esperança, onde, após vistoria, encontraram o material dentro do guarda-roupas. Foram apreendidos dois revólveres, sendo um de calibre 38 municiado com seis balas e outro de calibre 32 desmontado, além de um coldre.

O homem foi conduzido para a 90ª DP e vai responder por posse ilegal de arma de fogo.