O Volta Redonda iniciou com o pé direito o caminho de volta à elite do Campeonato Carioca. O Esquadrão de Aço goleou o Friburguense por 5 a 1 na tarde desta quarta-feira (dia 4), no estádio Eduardo Guinle, em partida válida pela primeira rodada da Série A2 do Campeonato Carioca. Bruno Santos, três vezes, Pedrinho e Caio Vitor marcaram os gols da goleada tricolor.

O próximo compromisso do Voltaço será pela Série C do Campeonato Brasileiro diante do ABC, neste domingo (dia 8), às 17h, no estádio Frasqueirão. Já pelo Estadual, a equipe volta a campo na quinta-feira (dia 12), às 18h, para enfrentar o Maricá no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

A primeira etapa foi de amplo domínio do Volta Redonda. Superioridade que foi transformada em vantagem no placar aos 30 minutos, com gol marcado pelo estreante do dia Bruno Santos. E a tarde era mesmo do atacante tricolor, que também foi o autor do segundo gol do Esquadrão de Aço aos 38 minutos.

A pressão do Voltaço continuou e Pedrinho, em um belo chute da entrada da área, marcou o terceiro aos 43 minutos do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, os donos da casa esboçaram uma reação e diminuíram aos 28 minutos com Luã. Porém, a reação parou por aí, porque o dia era do estreante Bruno Santos, que marcou o seu terceiro gol aos 33 minutos da segunda etapa. E para fechar a goleada, o prata da casa Caio Vitor, que entrou no segundo tempo, marcou o quinto gol.

Foto: Divulgação VRFC