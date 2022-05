A bruxa anda solta em 2022 no meio político da região quando o assunto em questão é a saúde. E não estamos falando da gestão da pasta, considerada uma das mais delicadas na administração pública. Diz respeito ao cuidado com o próprio corpo, muitas vezes deixado de lado devido à extensa rotina de trabalho.

Num espaço de pouco menos de dois meses, três nomes conhecidos da política do Sul Fluminense deram entrada em hospitais apresentando importantes problemas de saúde. Um deles foi o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, 43 anos, submetido a um cateterismo de emergência na terça-feira (dia 3), após se sentir mal em casa durante a madrugada.

O laudo médico inicial constatou um problema cardíaco e a necessidade da realização do procedimento. De acordo com a assessoria da Prefeitura, o quadro de saúde de Ednardo é estável e em evolução. A princípio ele chegou a ficar internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular em Volta Redonda. Na manhã de quinta-feira (dia 5), o chefe do Executivo de Pinheiral gravou um vídeo, já no quarto da unidade médica, onde agradeceu o apoio recebido nos últimos dias.

Baltazar

Quem também deu um susto foi o ex-prefeito de Volta Redonda e pré-candidato a deputado federal Paulo César Baltazar (União Brasil). Ele recebeu alta hospitalar no dia 30 de abril, após dez dias internado em hospital particular da cidade, devido a uma obstrução intestinal. O político de 72 anos passou por cirurgia para reverter o quadro.

Com desconforto abdominal, Baltazar foi internado no dia 20 de abril. A cirurgia para a desobstrução do intestino aconteceu dois dias depois. Por ser necessário fazer a reintrodução alimentar de maneira lenta, a alta só foi possível uma semana após o procedimento cirúrgico.

“Comecei a sentir um desconforto grande e achei melhor ir para o hospital. Com o diagnóstico da obstrução intestinal, foi necessário realizar um procedimento cirúrgico”, contou. “Estou me recuperando e me sentindo bem. Ainda preciso ter cuidado com a alimentação e fazer repouso. Sei que em casa estarei ainda mais bem cuidado. O maior presente é a vida!”, destacou Baltazar.

Problema semelhante aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro ao ingerir camarão. No caso de Baltazar, a obstrução foi devido a uma brida (tecidos fibrosos que se formam após procedimentos cirúrgicos ou inflamatórios) que provocou a dobra no intestino em consequência a uma antiga cirurgia de apêndice realizada na infância.

Drable

O terceiro nome da política a ficar internado por algumas horas foi o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, de 41 anos. No início de março, Rodrigo apresentou um quadro de desidratação grave, decorrente de uma virose.

No momento em que foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, ele apresentava dificuldades para se locomover. Como foi medicado e o estado de saúde era estável, Rodrigo foi liberado pelos médicos durante a noite para se recuperar em casa. Por recomendação médica, Rodrigo Drable ficou dois dias afastados das funções presenciais na sede da Prefeitura.