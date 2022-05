O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga nesta sexta-feira (dia 6) a antecipação do décimo terceiro a aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo e que têm dígitos finais do Número de Inscrição Social (NIS) 5 e 0.

De acordo com o INSS, nesta primeira semana, mais de 31 milhões de segurados estão recebendo a primeira parcela.

O decreto com a antecipação do décimo terceiro foi assinado em março. Este é o terceiro ano seguido em que os segurados do INSS recebem o décimo terceiro antes das datas tradicionais, agosto e dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia de covid-19.

Com informações da Agência Brasil