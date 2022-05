Avançar em projetos nos municípios de Itatiaia e Paraty. Este foi o assunto da reunião que o deputado estadual Gustavo Tutuca agendou com o governador Cláudio Castro e os prefeitos Irineu (Itatiaia) e Luciano Vidal (Paraty), nesta quinta-feira (dia 5).

Paraty sofreu recentemente com as chuvas, que causaram diversos problemas estruturais na cidade e para os moradores de alguns bairros. Na conversa com Castro, o prefeito Vidal solicitou ajuda em alguns pontos, como o Cartão Recomeçar, a construção de casas populares, intervenção de recapeamento, contenção de encostas e limpeza dos rios afetados.

Já para Itatiaia, o prefeito Irineu Nogueira e o vice Denilson Sampaio solicitaram celeridade na intervenção da estrada-parque e na construção do viaduto que liga o centro da cidade ao bairro do Campo Alegre. Além disso, foi tratado da reforma do hospital municipal.

Para Tutuca, a agenda foi positiva e vai garantir melhorias para os municípios do interior. “Tivemos uma agenda muito proveitosa com o governador. Avançamos em pontos sensíveis e de interesse da população. Já agendamos uma ida ao Ministério de Desenvolvimento Regional, em Brasília, e vamos avançar nos outros pontos juntos ao Governo do Estado”, finalizou Tutuca.