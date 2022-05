Sempre de portas abertas à comunidade, o UniFOA recebeu, na última quarta-feira (dia 4), a turma do terceiro período de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) do campus Pinheiral. Muito mais que uma visita, os estudantes tiveram uma aula prática de anatomia no prédio de Medicina, no Campus Três Poços.

Essa oportunidade aconteceu através do programa OpenLab, é uma das propostas do UniFOA para que alunos externos possam aprender com professores dos cursos do Centro Universitário nos laboratórios.

Dessa vez, quem ministrou a aula – de Anatomia Geral – foi o professor Igor Dutra Braz. Ele focou em ensinar sobre o funcionamento dos braços do corpo humano, tema que já havia sido trabalhado com a turma, segundo a professora Camila Monteiro Siqueira, que leciona a disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana aos estudantes do IFRJ.

“Mostrei os aspectos anatômicos e funcionais dos ossos, articulações, músculos, vasos sanguíneos e nervos dos membros superiores. Eu sugeri temas à professora e ela escolheu esse, pois os alunos já tinham aprendido a parte teórica” explicou o professor.

Prática complementar à teoria

A professora Camila contou que a turma se interessou pela visita e foi uma grata surpresa saber dessa oportunidade oferecida pelo UniFOA. E todos se mobilizaram para poder estar presente nesse momento.

“Eles tinham muita vontade de ter aula prática, tanto que todos vieram. Sem dúvida, essa vivência agrega muito para o aprendizado e foi excelente para complementar com o conteúdo que eles têm nas aulas teóricas.

Experiência motivadora

O encantamento tomou conta dos onze estudantes de Licenciatura em Ciências Biológicas, que saíram do laboratório já com vontade de retornar para uma próxima experiência. Esse momento superou as expectativas da turma, como declarou a aluna Jeniffer dos Santos Oliveira, de 23 anos, com muito entusiasmo.

“Foi ‘maneiraço’ conhecer melhor cada detalhe. Uma aula prática faz toda a diferença e me deixou ainda mais apaixonada pela profissão. Ter as explicações do professor e visualizar ao mesmo tempo com certeza nos ajuda a entender melhor”, destacou.

UniFOA Experience

O OpenLab é um dos programas que faz parte do UniFOA Experience, um guia para as famílias e escolas que desejam conhecer mais o Centro Universitário. No caso do OpenLab, a Instituição abre as portas dos laboratórios para que os estudantes externos possam ter uma aula com os professores dos cursos.



Outros serviços ofertados para que a comunidade vivencie oUniFOA são: Visita Orientada, Visita Virtual, #PartiuUniFOA, Universitário por um Dia, Pocket Live, Maratona Enem, UniFOATalks e Portas Abertas.

Os interessados podem solicitar a visita através do formulário no site; pelo telefone (24) 3340-8400 – Ramal: 8508 | 8372; pelo WhatsApp: (24) 999795117; ou por e-mail: eventoseprojespeciais@foa.org.br.

Foto: Divulgação